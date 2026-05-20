HOME EDUKASI SEKOLAH

Semangat Harkitnas, Wamendikdasmen: Setiap Anak Indonesia Harus Memperoleh Pendidikan Bermutu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:53 WIB
JAKARTA - Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) disebut menjadi pengingat penting bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan seluruh anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T.

Menurut Wamen Fajar, semangat kebangkitan nasional saat ini harus diwujudkan melalui upaya nyata menghadirkan layanan pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Dulu kebangkitan nasional dimulai dari kesadaran kaum terdidik untuk memajukan bangsa. Hari ini, kebangkitan itu harus kita lanjutkan dengan memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh pendidikan yang bermutu,” ujar Fajar dalam keterangannya memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, program Pendidikan Bermutu untuk Semua yang dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.

Sejak menjabat sebagai wakil menteri, Fajar mengaku aktif mengunjungi berbagai daerah untuk melihat langsung kondisi pendidikan di lapangan. Sejumlah wilayah yang dikunjunginya antara lain Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Sumatera Barat.

