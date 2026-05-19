HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Diajak Siap Hadapi Dunia Kerja

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:43 WIB
Mahasiswa Diajak Siap Hadapi Dunia Kerja Lewat Seminar tentang Mental Tangguh (Foto: Freepik)
JAKARTA – Lebih dari 1.000 mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengikuti seminar pengembangan diri yang membahas pentingnya kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi dunia kerja.

Kegiatan yang berlangsung di Serang, Banten itu menghadirkan Direktur BCA, Hendra Tanumihardja, sebagai pembicara dengan tema “The Art of Falling: Ukemi as a Lesson for Life and Career”.

Dalam pemaparannya, Hendra mengajak mahasiswa untuk tidak takut menghadapi kegagalan saat membangun karier maupun mengejar cita-cita.

“Perjalanan menuju keberhasilan tak pernah lepas dari kegagalan. Generasi muda perlu berani dan tahan banting untuk menghadapi kegagalan tersebut,” ujar Hendra Tanumihardja.

Ia menjelaskan filosofi ukemi dalam bela diri mengajarkan seseorang untuk mampu bangkit setelah terjatuh. Menurutnya, konsep tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi mahasiswa dan generasi muda di tengah dunia kerja yang semakin kompetitif dan dinamis.

Topik Artikel :
BCA Kampus Mahasiswa
