Mahasiswa Indonesia di AS Kembangkan Platform Pembelajaran AI Gratis

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat menunjukkan kontribusi nyata di bidang teknologi dengan meluncurkan platform pembelajaran kecerdasan buatan (AI) gratis bernama Nusantara AI Institute.

Inisiatif ini lahir dari kepedulian terhadap pesatnya perkembangan Artificial Intelligence yang dinilai akan semakin berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Para mahasiswa ingin memastikan masyarakat Indonesia tidak tertinggal dalam memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Salah satu penggagasnya adalah Oliver Tedja dari Boston University, bersama Johannes Simanjuntak dan timnya. Mereka mengembangkan platform berbasis website yang menyediakan berbagai kursus AI secara gratis, khususnya untuk generasi muda Indonesia.

Melalui program edukasi yang praktis dan mudah diakses, Nusantara AI Institute bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat secara merata. Platform ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki akses internet, tanpa dibatasi latar belakang pendidikan maupun kondisi ekonomi.

Oliver menjelaskan bahwa tujuan utama platform ini adalah membangun ekosistem talenta digital yang kompeten, sekaligus mendorong inovasi lokal di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial.