HOME EDUKASI KAMPUS

Bupati Banyumas Apresiasi Gelaran ICC di Unsoed, Tekankan Pentingnya Pengalaman bagi Mahasiswa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |13:08 WIB
PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono turut menghadiri acara pembukaan iNews Media Group Campus Connect (ICC) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Rabu (6/5/2026). Dalam kesempatan itu, Sadewo menyoroti pentingnya pengalaman di luar bangku kuliah.

Ia mengatakan bahwa ilmu yang didapatkan di kampus tidak sepenuhnya menjadi bekal utama saat terjun ke dunia kerja. Sehingga, menurutnya, pengalaman langsung di lapangan juga menjadi hal yang utama.

“Ilmu yang didapatkan di kampus mungkin hanya 40% yang terpakai. Sisanya itu pengalaman di lapangan,” ujarnya.

Ia juga sempat membagikan pengalaman pribadinya yang merasa jalur pendidikan formalnya tidak sepenuhnya selaras dengan karier yang saat ini dijalani. Di mana Sadewo merupakan lulusan Geografi Universitas Gadjah Mada dan justru lebih banyak belajar soal ekonomi saat terjun langsung ke dunia usaha sebagai kontraktor dan developer.

“Dulu saya belajar geografi, tapi saat kerja malah belajar ekonomi, bagaimana bikin cash flow, cari proyek, sampai lobi pekerjaan,” ungkapnya.

