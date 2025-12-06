Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |09:32 WIB
PURWOKERTO - Seminar Insight Talks resmi dibuka di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jumat (6/12/2025). Acara tersebut mengangkat tema “Deteksi Cepat Scam: Cegah Penipuan di Media Sosial, E-commerce, dan Perbankan.”

Acara yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) ini turut dihadiri Plt. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, serta Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Seminar Lab Terpadu Lantai 6 Unsoed ini juga berkolaborasi dengan Okezone.com.

Akhmad Sodiq mengatakan bahwa perkembangan dunia digital memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan dampak negatif, salah satunya potensi scam. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mampu mendeteksi scam sejak dini agar mampu mencegahnya.

"Mahasiswa harus mencermati betul apa yang harus disiapkan. Paling tidak ada tiga hal, yaitu kompetensi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, kualitas karakter, dan yang paling mendasar adalah literasi," ujar Akhmad Sodiq.

"Itu literasi yang pada saat ini berkaitan dengan informasi digital dan harus selalu diperbarui," tambahnya.

Sementara itu, Farida Dewi Maharani mengatakan bahwa melalui forum ini mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang cara mendeteksi scam di tengah pesatnya digitalisasi. Forum ini diharapkan menjadi bekal agar mahasiswa tidak menjadi korban kejahatan digital.

“(Kemajuan digital) memberikan manfaat, membuka banyak akses, bahkan mempermudah segala lini kehidupan kita. Tapi yang perlu kita ingat, di balik kemudahan tersebut ada risiko dan tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah kejahatan scam yang semakin sering kita temui,” ucapnya.

