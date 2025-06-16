Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025

Muhammad Aziz , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |14:01 WIB
Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025
Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kisaran biaya UKT UNSOED jalur SNBT 2025. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) di Purwokerto merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati oleh calon mahasiswa baru, terutama lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Namun, sebelum resmi berkuliah, penting untuk memahami besaran biaya kuliah yang harus disiapkan, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan tiap semester.

Apa Itu UKT?

UKT adalah sistem pembayaran tunggal yang mencakup seluruh biaya operasional pendidikan selama satu semester, tanpa biaya tambahan seperti SPP, praktikum, atau uang gedung. UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok (golongan) berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Semakin tinggi golongannya, semakin besar jumlah UKT yang dibayar.

Di UNSOED, UKT terbagi mulai dari Golongan 1 (paling ringan) hingga Golongan 7 atau 8, tergantung pada program studi. Mahasiswa baru dari jalur SNBT akan ditempatkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan data ekonomi yang dilaporkan saat pendaftaran ulang.

Rincian UKT Program Sarjana (S1) UNSOED Jalur SNBT 2025

Fakultas Pertanian (Agroteknologi, Teknologi Pangan, dan sejenisnya):

Golongan 1–2: Rp500.000 – Rp1.000.000

Golongan 3–4: Rp2,4 juta – Rp2,6 juta

Golongan 5–6: Rp2,9 juta – Rp3,4 juta

Golongan 7–8: Rp3,9 juta – Rp6,2 juta

Program Biologi dan cabangnya (Bioteknologi, Mikrobiologi, dll):

Golongan 1–2: Rp500.000 – Rp1.000.000

Golongan 3–4: Rp2 juta – Rp2,2 juta

Golongan 5–6: Rp2,5 juta – Rp4,25 juta

Golongan 7–8: Hingga Rp6 juta

 

