Segini Kisaran Biaya UKT UNESA Jalur SNBT 2025

JAKARTA – Pengumuman Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2025 telah disampaikan melalui web resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada Rabu, 28 Mei 2025.

Perlu diketahui bahwa besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan untuk setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan berbeda-beda tergantung pada jurusan, fakultas, dan kemampuan finansial orangtua calon mahasiswa.

Sebagai informasi bahwa sebanyak 8.813 peserta penerima SNBT tahun 2025 diterima di PTN Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

UNESA mempunyai lebih dari 100 jurusan untuk jenjang sarjana (S1) dan Diploma (D4) yang dapat dipilih melalui jalur UTBK dan SNBT tahun ini. Sebagian besar jurusan tersebut terletak di 12 fakultas, serta di PSDKU atau Unesa Kampus 5 Magetan.

Adapun penentuan UKT di UNESA yang telah diumumkan melalui web admisi resminya pada Rabu 11 Juni 2025.

Sebagai tambahan, bagi peserta yang lolos melalui jalur UTBK SNBT tahun 2025, dikenakan biaya UKT golongan 0 (nol) hingga golongan 8, dimana golongan 0 sendiri ditujukan bagi calon mahasiswa UNESA yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Lalu berapa besaran biaya UKT UNESA jalur SNBT tahun ini ?

UNESA menawarkan beberapa golongan biaya UKT mulai dari Rp500.000 hingga Rp30 juta. Simak rincian biaya UKT UNESA pada setiap jurusan, sebagai berikut.

1. S1 Bimbingan dan Konseling

Gol 1: Rp500.000

Gol 2: Rp1.000.000

Gol 3: Rp2.400.000

Gol 4: Rp3.260.000

Gol 5: Rp4.120.000

Gol 6: Rp4.980.000

Gol 7: Rp5.840.000

Gol 8: Rp6.700.000



2. S1 Teknologi Pendidikan

Gol 1: Rp500.000

Gol 2: Rp1.000.000

Gol 3: Rp2.400.000

Gol 4: Rp3.160.000

Gol 5: Rp3.920.000

Gol 6: Rp4.680.000

Gol 7: Rp5.440.000

Gol 8: Rp6.200.000



3. S1 Pendidikan Luar Sekolah

Gol 1: Rp500.000

Gol 2: Rp1.000.000

Gol 3: Rp2.400.000

Gol 4: Rp3.160.000

Gol 5: Rp3.920.000

Gol 6: Rp4.680.000

Gol 7: Rp5.440.000

Gol 8: Rp6.200.000



4. S1 Pendidikan Luar Biasa

Gol 1: Rp500.000

Gol 2: Rp1.000.000

Gol 3: Rp2.400.000

Gol 4: Rp3.200.000

Gol 5: Rp4.000.000

Gol 6: Rp4.800.000

Gol 7: Rp5.600.000

Gol 8: Rp6.400.000



5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Gol 1: Rp500.000

Gol 2: Rp1.000.000

Gol 3: Rp2.400.000

Gol 4: Rp3.200.000

Gol 5: Rp4.000.000

Gol 6: Rp4.800.000

Gol 7: Rp5.600.000

Gol 8: Rp6.400.000