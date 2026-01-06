Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Adakan Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |14:43 WIB
MNC University Adakan Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet
MNC University Adakan Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan dan prestasi generasi muda melalui peluncuran Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet.

Program ini ditujukan bagi atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus mengorbankan karier dan prestasi di bidang olahraga.

Melalui program tersebut, MNC University memberikan skema pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, menyesuaikan jadwal latihan, pemusatan latihan, hingga agenda kompetisi atlet. Selain fleksibilitas akademik, peserta program juga berkesempatan memperoleh beasiswa pendidikan sesuai dengan kriteria dan capaian prestasi yang dimiliki.

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap atlet muda agar dapat berkembang secara seimbang, baik di bidang akademik maupun profesional.

“MNC University ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah bagi atlet, sehingga mereka dapat meraih prestasi olahraga secara optimal sekaligus memiliki bekal akademik yang kuat untuk masa depan,” ujar Dendi.

