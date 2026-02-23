Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kembangkan SDM Daerah, MNC University dan Pemkot Sukabumi Jalin Kerjasama Program Beasiswa Kuliah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |14:41 WIB
Kembangkan SDM Daerah, MNC University dan Pemkot Sukabumi Jalin Kerjasama Program Beasiswa Kuliah
Kembangkan SDM Daerah, MNC University dan Pemkot Sukabumi Jalin Kerja Sama Program Beasiswa Kuliah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University terus memperluas kontribusinya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana kerja sama program beasiswa bersama Pemerintah Kota Sukabumi guna mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026 di Ruang Rapat Tata Pemerintahan Kota Sukabumi. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki berbagai peluang kerja sama strategis, mulai dari program beasiswa pendidikan, kolaborasi penelitian, hingga penguatan kapasitas SDM daerah.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Fajar Rajasa. Dalam forum tersebut, kedua pihak melakukan penyelarasan visi mengenai arah program yang akan dikembangkan, kebutuhan prioritas daerah, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh MNC University sebagai institusi pendidikan tinggi.

Dalam pembahasan tersebut, MNC University menegaskan komitmennya untuk turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat daerah melalui berbagai skema beasiswa yang dapat diakses oleh putra-putri Kota Sukabumi. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi program beasiswa dengan kebijakan pembangunan daerah yang sedang berjalan, sehingga inisiatif yang dibangun dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa hal yang dibahas antara lain pemetaan skema beasiswa, baik beasiswa penuh, afirmasi, maupun bantuan pendidikan dalam bentuk persentase tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/65/3202640/mnc_university-cua5_large.jpg
MNC University Jajaki Peluang Kerjasama dengan Bappeda Kota Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201274/mnc_university-1TBH_large.jpg
Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201272/mnc_university-5Hl1_large.jpg
Tak Takut Hadapi Era AI, MNC University Justru Ingin Jadi Pelopor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/65/3201268/mnc_university-qZ1j_large.jpg
AI Jadi Tantangan di Industri Kreatif, Jessica Tanoesoedibjo Minta Kampus Siap Adaptasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/65/3200033/mnc_university-UMoj_large.jpg
Perkuat Kompetensi Kesehatan Sivitas Akademika, MNC University Gelar Pelatihan First Aid Bersama RS EMC Grha Kedoya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/65/3199297/mnc_university-nA7N_large.jpg
Dosen MNC University Jadi Dosen Penguji Sidang Terbuka Promosi Doktor di ISI Bali
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement