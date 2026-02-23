Kembangkan SDM Daerah, MNC University dan Pemkot Sukabumi Jalin Kerjasama Program Beasiswa Kuliah

JAKARTA — MNC University terus memperluas kontribusinya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana kerja sama program beasiswa bersama Pemerintah Kota Sukabumi guna mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah.

Kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026 di Ruang Rapat Tata Pemerintahan Kota Sukabumi. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki berbagai peluang kerja sama strategis, mulai dari program beasiswa pendidikan, kolaborasi penelitian, hingga penguatan kapasitas SDM daerah.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Fajar Rajasa. Dalam forum tersebut, kedua pihak melakukan penyelarasan visi mengenai arah program yang akan dikembangkan, kebutuhan prioritas daerah, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh MNC University sebagai institusi pendidikan tinggi.

Dalam pembahasan tersebut, MNC University menegaskan komitmennya untuk turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat daerah melalui berbagai skema beasiswa yang dapat diakses oleh putra-putri Kota Sukabumi. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi program beasiswa dengan kebijakan pembangunan daerah yang sedang berjalan, sehingga inisiatif yang dibangun dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa hal yang dibahas antara lain pemetaan skema beasiswa, baik beasiswa penuh, afirmasi, maupun bantuan pendidikan dalam bentuk persentase tertentu.