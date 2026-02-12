Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |18:47 WIB
Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi
Mahasiswa MNC University Buat Video Klip AI, Dosen: Hasilnya di Luar Ekspektasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa semester satu DKV MNC University berhasil membuat karya video klip musik menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Meski masih duduk di semester satu, karya yang ditampilkan dinilai telah mendekati standar industri kreatif.

Dosen pembimbing karya mahasiswa, Topan Dewa Gugat, mengaku bangga melihat capaian anak didiknya yang dinilai mampu melebihi ekspektasi awal.

“Saya cukup bangga karena mereka ini masih semester satu. Dari awal kami tekankan bahwa karya itu bukan sekadar tugas, tapi harus bisa jadi portofolio. Hari ini mereka sudah satu langkah masuk ke industri,” ujar Topan pada Kamis (12/2/2026).

Ia menyebut kualitas karya yang dihasilkan mahasiswa tidak lepas dari pendampingan langsung dosen praktisi dari MNC Group yang memberi gambaran tentang standar industri. Ke depan, Topan menyebut MNC University siap menjadi laboratorium dan pusat riset (R&D) dalam pengembangan Generative AI, khususnya di bidang kreatif, agar bisa menghasilkan karya lain seperti serial, webtoon, dan lain sebagainya.

“Teknologi Gen AI ini akan menghadirkan workflow baru. Di MNC University, kami akan mengkaji dan mengembangkan workflow tersebut agar bisa diterapkan di industri. Ke depan bisa berupa serial, webtoon, dan karya kreatif lainnya berbasis AI,” ungkapnya.

Mata Kuliah AI

