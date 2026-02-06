Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perkuat Kompetensi Kesehatan Sivitas Akademika, MNC University Gelar Pelatihan First Aid Bersama RS EMC Grha Kedoya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:35 WIB
Perkuat Kompetensi Kesehatan Sivitas Akademika, MNC University Gelar Pelatihan First Aid Bersama RS EMC Grha Kedoya
MNC University Perkuat Kompetensi Kesehatan Sivitas Akademika melalui Pelatihan First Aid Bersama RS EMC Grha Kedoya (Foto: Okezone)
JAKARTA — MNC University terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, tanggap, dan berorientasi pada kesejahteraan sivitas akademika. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan First Aid yang dilaksanakan bekerja sama dengan RS EMC Grha Kedoya, pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di Student Lounge Kampus MNC University Kedoya.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh sekitar 70 peserta yang terdiri dari sivitas akademika MNC University. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dasar pertolongan pertama pada kondisi darurat, sekaligus membangun kesiapsiagaan kampus dalam menghadapi potensi kegawatdaruratan medis.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pemaparan materi komprehensif mengenai prinsip dasar First Aid, meliputi penanganan cedera ringan, penanganan korban tidak sadar, teknik dasar bantuan hidup (CPR), serta prosedur awal sebelum korban mendapatkan penanganan tenaga medis profesional. Materi disampaikan langsung oleh tenaga kesehatan profesional dari RS EMC Grha Kedoya dengan pendekatan yang aplikatif dan mudah dipahami.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif yang memungkinkan peserta mendiskusikan berbagai skenario kondisi darurat yang berpotensi terjadi di lingkungan kampus. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya literasi kesehatan dan keselamatan.

Sebagai penguatan materi, pelatihan ditutup dengan sesi praktik langsung. Peserta diajak melakukan simulasi pertolongan pertama, teknik pembalutan luka, serta latihan bantuan hidup dasar. Melalui sesi ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan tindakan pertolongan pertama secara tepat.

