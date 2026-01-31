Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kemenpora Apresiasi Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang Diinisiasi MNC University

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |17:47 WIB
Kemenpora Apresiasi Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang Diinisiasi MNC University
Kemenpora Apresiasi Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang Diinisiasi MNC University (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang diinisiasi oleh MNC University dan berkolaborasi dengan komunitas Maju Bersama OSIS (MBO). Kegiatan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya isu keberlanjutan lingkungan serta peran strategis pelajar dalam pembangunan masa depan Indonesia.

Forum Pelajar SDGs Batch 3 menjadi wadah edukatif dan inspiratif bagi para pelajar tingkat SMP hingga SMA dari berbagai daerah untuk memahami isu-isu global yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus utama pada batch ketiga ini adalah isu lingkungan, sejalan dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim, bencana alam, serta kerusakan ekosistem yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Kemenpora, Mohammad Adsan, menyampaikan bahwa inisiatif seperti Forum Pelajar SDGs memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran sejak dini kepada generasi muda agar tidak hanya memahami konsep pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini ada agenda global, agenda global SDGs yang menunjukkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini kami mendorong para pemuda untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi tampil sebagai agen perubahan, kekuatan moral, sekaligus kontrol sosial dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan,” kata Adsan saat diwawancarai, Sabtu (31/1/2025).

Adsan menambahkan, Indonesia memiliki modal besar dalam pembangunan berkelanjutan, yakni jumlah pemuda yang sangat signifikan. Berdasarkan data, jumlah pemuda Indonesia saat ini mencapai sekitar 66,8 juta jiwa. Potensi tersebut, menurutnya, akan menjadi kekuatan luar biasa jika diarahkan pada gerakan yang positif dan berkelanjutan, khususnya dalam isu lingkungan hidup.

“Pemuda kita sekarang ini berjumlah 66,8 juta jiwa. Kalau kekuatan sebesar ini kita dorong bersama-sama untuk bergerak peduli terhadap isu lingkungan dan iklim, kami yakin dan percaya keberlanjutan lingkungan di Indonesia ke depannya akan jauh lebih baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adsan menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang peran pemuda. Ia menilai bahwa pemuda tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek atau pelaku utama yang terlibat aktif dalam berbagai sektor pembangunan nasional.

