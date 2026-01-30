Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Futsal MNC University Raih Juara 3 Turnamen Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:03 WIB
Tim Futsal MNC University Raih Juara 3 Turnamen Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia
Tim Futsal MNC University Raih Juara 3 Turnamen Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa MNC University. Tim Futsal MNC University berhasil meraih Juara 3 dalam turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia, bertempat di GOR Wira Yudha, Jakarta Timur, pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Dalam pertandingan perebutan posisi ketiga, Tim Futsal MNC University yang dilatih oleh Coach Erza Tri Panditha tampil solid dan mampu mengandaskan perlawanan Tim Futsal Universitas Telkom Jakarta dengan skor meyakinkan 3–1. Kemenangan tersebut memastikan MNC University naik ke podium ketiga dalam ajang kompetisi antarperguruan tinggi tersebut.

Coach Erza menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan semangat juang para pemain. Meskipun belum berhasil melaju ke partai final, ia menilai pencapaian ini sebagai hasil positif sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan performa tim ke depannya.

“Hasil ini menjadi cerminan bagi tim futsal MNC University untuk terus berbenah. Ke depan, kami akan mempersiapkan diri lebih baik agar bisa tampil maksimal dan meraih hasil yang lebih tinggi di turnamen berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Pembina Tim Futsal MNC University, Fajar Alamsyah, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia berharap tim futsal MNC University dapat meningkatkan intensitas latihan dan memperkuat persiapan agar mampu meraih prestasi yang lebih gemilang di ajang kompetisi mendatang.

Keikutsertaan dan prestasi Tim Futsal MNC University dalam turnamen ini menjadi bukti komitmen MNC University dalam mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang olahraga dan prestasi non-akademik.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

