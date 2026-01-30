Mahasiswa Akuntansi MNC University Dikukuhkan sebagai Relawan Pajak di DJP Kanwil Jakarta Barat

JAKARTA - MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah di bidang perpajakan melalui keterlibatan aktif mahasiswa. Sejumlah mahasiswa Program Studi Akuntansi MNC University resmi dikukuhkan sebagai Relawan Pajak melalui Program Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) yang diselenggarakan oleh DJP Kanwil Jakarta Barat.

Program Relawan Pajak merupakan inisiatif kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan perguruan tinggi yang bertujuan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan edukasi serta pendampingan perpajakan kepada masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa berperan langsung membantu wajib pajak, khususnya dalam proses pelaporan pajak dan pelayanan administrasi perpajakan.

Ketua Tax Center MNC University, Ahmad Fikri, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan mahasiswa MNC University dalam program nasional tersebut. Menurutnya, keikutsertaan mahasiswa dalam Program RENJANI menjadi bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional di sektor perpajakan.

“Saya senang sebagai Ketua Tax Center MNC University dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa MNC University untuk mengikuti Program RENJANI sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Program ini juga menjadi sarana pembelajaran penting karena mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kepada wajib pajak, membantu proses pelaporan pajak, serta menghadapi dinamika kerja di lapangan,” ujar Ahmad Fikri.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa sebagai relawan pajak sejalan dengan visi MNC University dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki soft skills, kepedulian sosial, serta kesiapan menghadapi dunia kerja.

Melalui Program Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI), MNC University berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Selain itu, program ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

