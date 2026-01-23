Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa MNC University Inisiasi Leadership Youth Summit 3.0, Dorong Pemuda Jadi Pemimpin Visioner

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:54 WIB
Mahasiswa MNC University Inisiasi Leadership Youth Summit 3.0, Dorong Pemuda Jadi Pemimpin Visioner
Mahasiswa MNC University Inisiasi Leadership Youth Summit 3.0, Dorong Pemuda Jadi Pemimpin Visioner (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mahasiswa MNC University berperan aktif dalam penyelenggaraan Leadership Youth Summit (LYS) 3.0, sebuah forum kepemudaan yang bertujuan mendorong pengembangan kepemimpinan, pendidikan, dan kewirausahaan generasi muda.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu, 17 Januari 2026 di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, dan diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari siswa SMA/SMK sederajat, mahasiswa, serta masyarakat umum.

Leadership Youth Summit 3.0 menjadi ruang dialog dan kolaborasi bagi pemuda untuk berbagi gagasan, pengalaman, serta inspirasi dalam menciptakan perubahan positif. Forum ini dirancang untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan, keberanian mengambil peran, serta kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan masa depan.

Acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan resmi, pembacaan doa, serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman sebagai wujud penanaman nilai kebangsaan. Rangkaian pembukaan juga dimeriahkan dengan gelar karya panitia.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Leadership Youth Summit 3.0, Naufal Arif Wahyudi, yang merupakan mahasiswa MNC University, menyampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi sebagai wadah pembelajaran nonformal bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan kontribusi sosial.

Telusuri berita edukasi lainnya
