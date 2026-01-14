Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group

JAKARTA — Mahasiswa MNC University dan Macquarie University, Australia, resmi mengikuti Program Magang Bersama (Batch 2) di lingkungan MNC Group. Program ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis lintas institusi dan lintas negara dalam rangka memperkuat pembelajaran berbasis industri serta pengalaman global bagi mahasiswa.

Kolaborasi antara MNC University, Macquarie University, dan MNC Group tersebut secara resmi dibuka melalui kegiatan Induction and Opening Ceremony yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 iNews Tower, pada Senin, 11 Januari 2026.

Kegiatan pembukaan ini menandai dimulainya program magang intensif bagi para mahasiswa terpilih yang akan ditempatkan di berbagai unit strategis di lingkungan MNC Group. Adapun unit-unit tersebut meliputi MNC 3TV, MNC Animation, Vision Pictures, MNC Tourism, MNC Kapital, dan MNC Life, sesuai dengan minat dan latar belakang akademik masing-masing peserta.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Macquarie University tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan kerja dan para mentor profesional dari divisi Human Resources serta unit terkait di MNC Group, tetapi juga dipasangkan dengan buddy dari mahasiswa MNC University. Penerapan buddy system ini bertujuan untuk mendukung proses adaptasi, mendorong kolaborasi lintas budaya, serta memperkaya pengalaman belajar mahasiswa selama menjalani program magang.

Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Program Magang Bersama Batch 2 ini. Ia menilai program tersebut sebagai wujud nyata komitmen MNC University dalam menghadirkan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri global.