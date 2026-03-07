Daftar Kampus Terbaik di Iran yang Kini Dilanda Perang Israel AS

Daftar Kampus Terbaik di Iran yang Kini Dilanda Perang Israel AS (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar Kampus Terbaik di Iran yang Kini Dilanda Perang Israel AS. Iran memiliki sejumlah kampus ternama yang kualitas pendidikannya mumpuni.

Setidaknya Iran mempunyai 11 perguruan tinggi yang berhasil masuk pemeringkatan dunia QS WUR 2026. Bahkan ada perguruan tinggi yang tembus 400 besar dunia. Di tengah gempuran dahsyat dari Amerika Serikat dan Israel, Iran tidak hanya bertahan lewat kekuatan militer, tetapi juga menunjukkan kekuatan lainnya: pendidikan.

Bahkan, University of Tehran berhasil menembus posisi 322 dunia, membuktikan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Iran tak bisa dipandang sebelah mata. University of Tehran: Lambang Pendidikan Tinggi Iran University of Tehran, sebagai universitas tertua dan paling prestisius di Iran, bukan hanya sekadar institusi pendidikan.

Berikut daftar kampus terbaik di Iran yang kini dilanda perang Israel-AS

1. University of Tehran

Ranking: 322 dunia

Nilai: 43.3

2. Sharif University of Technology

Ranking: 375

Nilai: 39.9