HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 5 Jurusan Kuliah yang Dinilai Aman dari AI, Apa Saja?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |20:04 WIB
Daftar 5 Jurusan Kuliah yang Dinilai Aman dari AI, Apa Saja?
Daftar 5 Jurusan Kuliah yang Dinilai Aman dari AI, Apa Saja? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat banyak pekerjaan kini bisa dilakukan mesin dengan cepat dan efisien. Tak sedikit orang mulai bertanya-tanya, apakah profesi mereka akan tergantikan AI di masa depan.

Namun faktanya, tidak semua bidang bisa digantikan teknologi. Ada beberapa jurusan kuliah yang justru tetap dibutuhkan karena mengandalkan empati, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan memecahkan masalah. Berikut daftarnya.

Daftar 5 Jurusan Kuliah yang Dinilai Aman dari AI

1. Psikologi

Jurusan Psikologi dinilai aman dari AI karena fokus pada pemahaman emosi dan perilaku manusia. AI memang bisa menganalisis data, tetapi tidak bisa berempati atau memahami kondisi emosional seseorang secara mendalam.

Lulusan Psikologi memiliki peluang kerja luas, seperti psikolog klinis, konselor, HRD, hingga peneliti perilaku. Semua profesi ini membutuhkan sentuhan manusia.

2. Pendidikan (terutama PGSD)

