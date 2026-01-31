Daftar Jurusan yang Paling Banyak Dibutuhkan Kerja di Bank Indonesia

Daftar Jurusan yang Paling Banyak Dibutuhkan Kerja di Bank Indonesia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar jurusan yang paling banyak dibutuhkan kerja di Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral yang bersifat independen dan terbebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain.

Tak heran jika banyak lulusan perguruan tinggi bercita-cita bekerja di Bank Indonesia. Selain dikenal memiliki jenjang karier yang jelas, gaji dan kesejahteraan pegawainya juga tergolong tinggi dan stabil.

Ada sejumlah jurusan kuliah yang memiliki peluang besar untuk berkarier di Bank Indonesia. Setidaknya, terdapat lima jurusan yang paling banyak dibutuhkan. Berikut daftarnya.

1. Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika menjadi salah satu yang paling dibutuhkan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Lulusan jurusan ini memiliki prospek karier luas, termasuk di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

Di Bank Indonesia, lulusan Teknik Informatika dapat mengisi berbagai posisi strategis seperti analis sistem pembayaran, financial market infrastructure & development, asisten analis pusat data kebijakan, hingga IT operation manager. Selain itu, posisi di bidang network architecture serta asset & configuration management juga banyak diisi oleh lulusan jurusan ini.

2. Akuntansi