Begini Cara Urutkan Pilihan Prodi Saat Daftar SNBP 2026

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menjadi jalur favorit masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Seleksi ini menitikberatkan pada nilai rapor serta prestasi akademik dan nonakademik selama sekolah.

Dalam mekanismenya, peserta akan diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi (prodi). Artinya, sistem akan lebih dulu menilai kelulusan di pilihan pertama. Jika tidak lolos, barulah dipertimbangkan ke pilihan kedua.

Agar peluang diterima lebih besar, berikut cara tepat mengurutkan pilihan prodi saat mendaftar SNBP 2026.

1. Tempatkan Prodi Impian di Pilihan Pertama

Pilihan pertama sebaiknya diisi dengan program studi yang benar-benar menjadi prioritas utama atau sesuai passion.

Karena seleksi dilakukan berurutan, sistem akan menilai peluang Anda di pilihan pertama lebih dulu. Jika nilai rapor dan prestasi mendukung, jangan ragu menaruh prodi impian di posisi ini.