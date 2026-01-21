Kapan Batas Akhir Pengisian PDSS SNBP 2026?

JAKARTA - Kapan Batas Akhir Pengisian PDSS SNBP 2026? Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menjadi jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang banyak diminati siswa SMA/MA/SMK.

SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa yang telah ditetapkan PTN.

Adapun prestasi akademik maupun non akademik siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik. Selain itu, pada SNBP 2026 siswa juga diwajibkan memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berfungsi sebagai validator nilai rapor, guna memastikan objektivitas dan kesetaraan penilaian antarsekolah.

Proses seleksi SNBP sedemikian ketat. Misal pada SNBP 2025, dari jumlah peserta 776.515 siswa yang berebut daya tampung di PTN yang tersedia hanya 181.425 kursi. Sedangkan yang lulus SNBP 2025 hanyalah 150.547 peserta saja.



Sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan rapor siswa yang eligible di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan lengkap dan benar. Lalu kapan batas terakhir mengisi PDSS? Jawabannya adalah sampai 2 Februari 2026. Berikut jadwal lengkap SNBP 2026.

Jadwal SNBP 2026

Pengumuman Kuota Sekolah 29 Desember 2025

Masa Sanggah 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026

Registrasi Akun SNPMB Sekolah 05 – 26 Januari 2026

Pengisian PDSS oleh Sekolah 05 Januari – 02 Februari 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa12 Januari – 18 Februari 2026

Pendaftaran SNBP 03 - 18 Februari 2026

Pengumuman Hasil SNBP 31 Maret 2026

Masa Unduh Kartu Peserta SNBP 03 Februari - 30 April 2026

- Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan dimulai dan diakhiri pukul 15.00 WIB.

- Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN yang dituju.

