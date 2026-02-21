8 Jurusan Tersepi di Universitas Negeri Jakarta untuk Referensi SNBP 2026

8 Jurusan Tersepi di Universitas Negeri Jakarta untuk Referensi SNBP 2026 (Foto: Freepik)

JAKARTA – Memilih program studi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak bisa hanya mengikuti tren. Calon mahasiswa perlu mempertimbangkan minat, kemampuan akademik, serta strategi melihat tingkat persaingan.

Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), terdapat sejumlah jurusan dengan tingkat peminat relatif lebih sedikit dibandingkan prodi favorit lainnya. Data SNBP 2025 menunjukkan beberapa program studi bahkan memiliki pendaftar di bawah 100 orang.

Berikut daftar jurusan dengan peminat paling sedikit yang bisa menjadi referensi strategi SNBP 2026:

1. Pendidikan Fisika – 75 peminat

Menjadi prodi dengan jumlah pendaftar paling sedikit di SNBP 2025.

2. Olahraga Rekreasi – 91 peminat