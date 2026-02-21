JAKARTA – Memilih program studi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 tidak bisa hanya mengikuti tren. Calon mahasiswa perlu mempertimbangkan minat, kemampuan akademik, serta strategi melihat tingkat persaingan.
Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), terdapat sejumlah jurusan dengan tingkat peminat relatif lebih sedikit dibandingkan prodi favorit lainnya. Data SNBP 2025 menunjukkan beberapa program studi bahkan memiliki pendaftar di bawah 100 orang.
1. Pendidikan Fisika – 75 peminat
Menjadi prodi dengan jumlah pendaftar paling sedikit di SNBP 2025.
2. Olahraga Rekreasi – 91 peminat