10 Kampus Luar Negeri yang Paling Banyak Dipilih Awardee LPDP

JAKARTA – Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi salah satu program pendanaan pendidikan paling diminati untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Setiap tahunnya, ribuan penerima beasiswa memilih berbagai universitas ternama dunia sebagai tujuan studi.

Sejumlah kampus dengan reputasi global yang kuat seperti University of Oxford, University of Cambridge, hingga Harvard University kerap menjadi pilihan favorit para awardee. Selain memiliki peringkat tinggi secara internasional, universitas-universitas tersebut juga dikenal unggul dalam riset serta membuka peluang karier yang luas setelah lulus.

Bagi calon pendaftar, LPDP juga menyediakan daftar universitas luar negeri yang dapat dipilih sebagai tujuan studi. Pemilihan kampus biasanya disesuaikan dengan jurusan, bahasa pengantar, serta persyaratan akademik dari masing-masing universitas.

Berikut 10 kampus luar negeri yang paling sering dipilih oleh awardee LPDP.

1. University of Oxford – Inggris

Oxford dikenal sebagai salah satu universitas tertua di dunia berbahasa Inggris dan secara konsisten menempati peringkat lima besar universitas global. Kampus ini banyak dipilih awardee LPDP untuk program studi seperti ilmu politik, hukum, ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan publik.

Program seperti Master of Public Policy (MPP) dan berbagai program pendidikan juga menjadi favorit mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di sana.

2. University of Cambridge – Inggris

Cambridge merupakan universitas bergengsi dengan kekuatan riset di bidang sains, teknologi, ilmu sosial, serta humaniora. Sistem pembelajaran berbasis tutorial yang intensif menjadi ciri khas kampus ini.

Bidang studi seperti engineering, computer science, hubungan internasional, serta hukum termasuk yang banyak diminati oleh penerima LPDP.