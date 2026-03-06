7 Sekolah Kedinasan yang Lulusannya Berpeluang Langsung Diangkat Jadi CPNS

JAKARTA – Sekolah kedinasan menjadi salah satu pilihan favorit bagi lulusan SMA yang ingin berkarier sebagai aparatur sipil negara. Selain mendapatkan pendidikan khusus sesuai bidangnya, beberapa sekolah kedinasan juga memiliki sistem ikatan dinas yang memungkinkan lulusannya langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Program pendidikan di sekolah kedinasan biasanya berada di bawah kementerian atau lembaga negara tertentu. Karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan ditempatkan sesuai kebutuhan instansi tersebut.

Berikut beberapa sekolah kedinasan di Indonesia yang dikenal memberikan peluang besar bagi lulusannya untuk menjadi CPNS.

7 Sekolah Kedinasan

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN)

PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan paling populer di Indonesia. Kampus ini berada di bawah Kementerian Keuangan dan banyak melahirkan lulusan yang bekerja di berbagai instansi pemerintah.

Program pendidikan yang tersedia mulai dari Diploma I hingga Diploma IV, dengan jurusan seperti Akuntansi, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta Manajemen Keuangan.

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)