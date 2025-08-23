Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |13:32 WIB
Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya
Setelah Tes SKD Sekolah Kedinasan Selanjutnya Apa? Ini Tahapannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Setelah tes SKD sekolah kedinasan selanjutnya apa? Ini Tahapannya. Seleksi Sekolah Kedinasan 2025 masih menjadi perhatian publik usai menuntaskan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), para peserta kini penasaran mengenai tahapan berikutnya yang harus mereka jalani. 

Perlu diketahui, perjalanan menuju bangku Sekolah Kedinasan tidak berhenti di SKD saja. Masih ada sejumlah tes lanjutan yang wajib dilalui, mulai dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), tes kesehatan, psikotes, hingga wawancara dan pantukhir.

Berikut beberapa rangkuman mengenai sekolah kedinasan yang dibuat oleh Okezone, Sabtu (23/8/2025)

Materi Ujian Sekolah Kedinasan 

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Di tahap ini, kamu akan menjalani Computer Assesment Test yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

 2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Setelah lolos dari SKD, pengetahuan kamu mengenai bidang ilmu sekolah kedinasan yang dipilih diuji melalui Seleksi Kompetensi Bidang. Seleksi ini juga disebut sebagai Seleksi Akademik atau Seleksi Matematika (khusus STIS).

 3. Seleksi Kesehatan

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan di masing-masing sekolah kedinasan tentunya berbeda. Biasanya, meliputi tes narkoba, pemeriksaan penyakit bawaan, cek darah, tes urin, dan sebagainya.

 4. Psikotes

Psikotes adalah tes untuk mengukur kecerdasan emosional, kejujuran, karakter, dan kondisi psikologi calon Taruna dan Taruni.

 

1 2
