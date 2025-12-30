Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025

JAKARTA – Ajang SEA Games 2025 menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet muda Indonesia. Menariknya, sejumlah peraih medali tersebut masih berstatus sebagai pelajar di bangku sekolah menengah. Prestasi mereka tak hanya membanggakan di bidang olahraga, tetapi juga menunjukkan kemampuan menyeimbangkan pendidikan dan karier atlet.

Berikut lima siswa berprestasi yang sukses menyumbangkan medali untuk Indonesia di SEA Games 2025.

1. Adelia Chantika Aulia

Atlet renang muda Indonesia ini berhasil meraih medali perunggu pada nomor 200 meter gaya punggung putri di SEA Games 2025 Thailand. SEA Games tersebut menjadi debut internasionalnya.

Di usianya yang masih 14 tahun, Adelia tercatat sebagai siswi kelas 10 di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Prestasi ini menegaskan potensinya sebagai atlet masa depan Indonesia.

2. Alma Ariella Tsany

Nama Alma Ariella Tsany bersinar setelah meraih medali emas cabang sport climbing nomor Female Lead pada SEA Games 2025. Prestasi gemilang ini ia torehkan di tengah statusnya sebagai pelajar.