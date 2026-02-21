Profil dan Pendidikan Gendis JKT48, Resmi Dihukum Skorsing 3 Bulan Imbas Foto Viral

JAKARTA - Profil dan pendidikan Gendis JKT48 yang resmi dihukum skorsing tiga bulan imbas foto viral. Manajemen JKT48 mengumumkan bahwa selama masa penangguhan, Gendis tidak akan tampil di depan publik, seperti dalam pertunjukan teater, acara, media, dan kegiatan sejenisnya.

“Kami memutuskan untuk menangguhkan aktivitas Gendis Mayrannisa sebagai member JKT48 terhitung hari ini sampai 17 Mei 2026,” demikian pengumuman manajemen JKT48, dikutip Rabu (18/2/2026).

Dalam pengumuman tersebut, manajemen juga mengungkapkan alasan penangguhan Gendis terkait foto-foto yang tersebar di media sosial. Belum diketahui secara jelas foto seperti apa yang menyebabkan penangguhan tersebut.

“Terkait foto yang beredar di media sosial beberapa hari lalu, Gendis telah menjelaskan kejadian tersebut dengan sejujur-jujurnya kepada manajemen. Kurangnya kesadaran diri yang bersangkutan sebagai member JKT48 telah mengakibatkan kegaduhan dan membuat banyak pihak kecewa,” tambah manajemen.

Profil Gendis JKT48

Memiliki nama lengkap Gendis Mayrannisa Setiawan, Gendis JKT48 lahir di Jakarta, 23 Juni 2010. Sayangnya, belum banyak informasi mengenai pendidikan yang sedang ia jalani saat ini. Berikut adalah biodata lain mengenai Gendis JKT48:

Agama: Islam

Tinggi badan: 161 cm

Zodiak: Cancer

Generasi: 11

Bergabung: 31 Oktober 2022 (sebagai trainee)

Promosi menjadi member reguler: 1 November 2024

Pekerjaan: Penyanyi, idol, aktris

Akun Instagram: @jkt48.gendis

Catchphrase: "Bonjour! Periang dan pencair suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis!"

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik