HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Riwayat Pendidikan Mario Surya Aji, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto2 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |12:49 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Mario Surya Aji, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto2 
Ini Riwayat Pendidikan Mario Surya Aji, Pembalap Muda Indonesia yang Tembus Moto2  (Foto: Unesa)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Mario Surya Aji, pembalap muda Indonesia yang tembus Moto2. Mario terjun di Moto2 2026 bersama Honda Team Asia. Ini merupakan musim ketiganya di kelas intermediate tersebut sejak tampil pada 2024.

Sejauh ini, prestasi terbaik Mario Aji adalah finis posisi sembilan di Moto2 Amerika Serikat 2025. Sepanjang musim lalu, ia mengumpulkan 8 poin dalam 12 dari 22 seri yang diikuti.

Riwayat Pendidikan

Mario Aji tercatat sebagai mahasiswa Prodi S-1 Manajemen Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Unesa. ). Ia mengambil jurusan ini untuk memahami sisi bisnis dan manajemen dalam dunia olahraga, sembari tetap fokus pada karier balap.

Sementara di pendidikan balap, Mario Aji adalah alumni Astra Honda Racing School (AHRS) (2016).

Rekam Jejak Karier

  • 2010–2013: Mengawali karier di dunia Motocross (kelas 50cc dan 85cc).
  • 2014: Beralih ke road racing.
  • 2018: Berlaga di Asia Talent Cup (ATC) dan Asia Road Racing Championship (ARRC).
  • 2019–2021: Mengikuti Red Bull MotoGP Rookies Cup dan FIM CEV Moto3 Junior World Championship.
  • 2022–2023: Berlaga di ajang penuh Moto3 World Championship.
  • 2024–2026: Naik kelas dan berkompetisi di Moto2 World Championship bersama Idemitsu Honda Team Asia. 

Mario dikenal sebagai pembalap yang disiplin dalam membagi waktu antara akademik dan balapan, menganggap pendidikan penting untuk masa depannya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

