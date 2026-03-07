Profil dan Pendidikan Chiki Fawzi yang Vokal Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

JAKARTA - Profil dan Pendidikan Chiki Fawzi yang Vokal Perjuangkan Kemerdekaan Palestina. Chiki Fawzi menjadi salah satu public figure yang vokal menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Bahkan, ia rela bertaruh nyawa untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina lewat jalur laut yang diblokade.

Putri musisi Ikang Fawzi tersebut punya alasan kuat di balik sikap vokalnya tersebut. Baginya, membela Palestina bukan hanya soal kemanusiaan, namun juga soal iman. Dia ingin memberikan kontribusi nyata untuk sesama muslim.

Profil dan Pendidikan Chiki Fawzi

Dia ternyata sosok di balik pembuatan tokoh Susanti di animasi Upin dan Ipin. Pemilik nama Marsha Chikita Fawzi ini lahir di Jakarta pada 28 Januari 1989 sudah berusia 35 tahun.

Untuk perjalanan karier Chiki Fawzi yang ternyata sosok di balik pembuatan tokoh Susanti di animasi Upin dan Ipin tidaklah mudah.

Hal ini berawal saat dia memiliki kemampuan menggambar yang baik sehingga memutuskan untuk memperdalam ilmu di Multimedia University di Selangor Malaysia.