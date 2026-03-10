Riwayat Pendidikan Sheila Dara, Istri Mendiang Vidi Aldiano: Alumni SMAN 8 Jakarta dan FISIP UI

JAKARTA – Kabar duka menyelimuti aktris Sheila Dara Aisha setelah kepergian sang suami, penyanyi Vidi Aldiano, pada 7 Maret 2026. Di balik kesedihan yang tengah dirasakan, sosok Sheila juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan yang cukup membanggakan.

Aktris yang lahir di Bandung pada 24 September 1992 ini merupakan lulusan sekolah menengah favorit di Jakarta serta salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Lulusan SMAN 8 Jakarta

Sheila Dara menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 8 Jakarta dan menyelesaikan studinya pada tahun 2009. Sekolah tersebut dikenal sebagai salah satu SMA unggulan yang banyak melahirkan lulusan berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Kuliah di FISIP Universitas Indonesia

Setelah lulus dari SMA, Sheila melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia. Ia mengambil program studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP).

Bidang studi tersebut dinilai sejalan dengan minatnya di dunia seni dan industri hiburan. Sheila berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2013 dan meraih gelar sarjana dalam waktu sekitar tiga setengah tahun.

Karier di Dunia Hiburan