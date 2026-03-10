Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Larangan Medsos untuk Anak, Akar Masalah di Edukasi dan Kamanan Data

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |09:02 WIB
Larangan Medsos untuk Anak, Akar Masalah di Edukasi dan Kamanan Data
Larangan Medsos untuk Anak, Akar Masalah di Edukasi dan Kamanan Data (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai elemen masyarakat sipil, praktisi pendidikan, dan perwakilan legislatif menyerukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap rencana implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang dijadwalkan berlaku efektif pada 28 Maret 2026. 

Meskipun regulasi ini diposisikan sebagai instrumen perlindungan bagi generasi muda di dunia digital, kebijakan tersebut dinilai menyimpan risiko keamanan siber (security) dan privasi data yang sangat mengkhawatirkan. 

Tanpa audit keamanan yang transparan dan infrastruktur pelindungan data pribadi yang mumpuni, penerapan PP ini justru berpotensi menciptakan kerentanan baru bagi jutaan anak Indonesia.

Kekhawatiran utama berpusat pada mekanisme verifikasi identitas pengguna yang diwajibkan oleh aturan ini, yang secara otomatis akan menciptakan pusat penyimpanan data pribadi anak dalam skala raksasa. 

Para pakar keamanan siber memperingatkan bahwa sentralisasi data sensitif ini akan menjadi target utama serangan siber dan kebocoran data di masa depan. Upaya melindungi anak dari dampak negatif media sosial tidak boleh dilakukan dengan cara mempertaruhkan privasi mereka melalui sistem verifikasi yang belum teruji keandalannya. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pendidikan Medsos media sosial
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/65/2835340/ini-cara-agar-clickbait-di-judul-lebih-menarik-dan-tetap-aman-LRKzXjIOza.jpg
Ini Cara Membuat Judul Konten untuk Menarik Pembaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/65/2835235/anak-muda-lebih-percaya-medsos-ketimbang-media-konvensional-ini-tanggapan-dewan-pers-xI2jcjO3R1.jpg
Anak Muda Lebih Percaya Medsos Ketimbang Media Konvensional, Ini Tanggapan Dewan Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/65/2835223/yadi-hendriana-konten-kreator-dan-jurnalis-harus-pikirkan-dampak-pada-publik-MAfr4oqeev.jpg
Yadi Hendriana: Konten Kreator dan Jurnalis Harus Pikirkan Dampak pada Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/03/65/2758723/viral-curhatan-pria-menyesal-menikahi-wanita-lulusan-s3-kukira-hidupku-akan-bahagia-XUPt350Qdt.jpg
Viral Curhatan Pria Menyesal Menikahi Wanita Lulusan S3: Kukira Hidupku Akan Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/11/65/1897069/ternyata-medsos-jadi-pemicu-depresi-generasi-milenial-9FKfWkNnxA.jpg
Ternyata Medsos Jadi Pemicu Depresi Generasi Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/25/65/1820431/panglima-tni-mahasiswa-jangan-sebar-kebencian-dan-berita-hoax-ARKUhIxEl7.jpg
Panglima TNI: Mahasiswa Jangan Sebar Kebencian dan Berita Hoax!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement