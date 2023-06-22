Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara Membuat Judul Konten untuk Menarik Pembaca

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:49 WIB
Ini Cara Membuat Judul Konten untuk Menarik Pembaca
Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Membuat judul konten agar tetap menarik menjadi tantangan tersendiri, termasuk bagi publisher di internet. Jangan sampai judul menjebak atau clickbait merugikan pembaca dan publisher itu sendiri.

Tidak jarang, demi meraih views, clickbait yang ditampilkan tak sesuai dengan isi di dalamnya sehingga bikin kecewa pembaca.

 BACA JUGA:

"Kita harus bisa bedakan good clickbait dan bad klikbait. Yang mana, good clickbait itu antara isi dan judul nyambung, Kalau yang bad tidak nyambung," kata Wahyu Aji, CEO Good News From Indonesia, dalam Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie, Kamis (22/6/2023).

Wahyu lantas membocorkan sedikit judul clickbait yang menarik dan mampu memancing minat pembaca, namun tetap elegan dan aman. Salah satunya dengan memasukan angka sesuai riset dari data informasi tertentu.

"Kalau di media saya selalu riset, biasanya judul-judul yang pakai data itu lebih disukai. 90% bla bla bla," ujar Wahyu.

 BACA JUGA:

Dengan data yang mencengangkan, pembaca akan lebih ingin tahu keseluruhan berita. Tak itu saja, sebisa mungkin ciptakan judul yang tidak langsung menjabarkan poin inti dari sebuah berita. Biarkan calon pembaca bertanya-tanya dan rela melihat tulisan sampai habis.

"Kita juga gak membuat orang baca judul langsung tau. Misalnya mahasiswa ini mendapatkan penghargaan dari lembaga internsional," lanjutnya.

Halaman:
1 2
