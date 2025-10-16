Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga

JAKARTA – Riwayat pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang mencabut status nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga. Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, dicopot usai menampar salah satu siswa yang ketahuan merokok. Dini juga menjalani pemeriksaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Pencopotan Dini terjadi setelah adanya aksi mogok massal dari ratusan siswa. Mereka mendesak agar Dini dilengserkan dari jabatannya.

"Iya, sudah dinonaktifkan. Pak Gubernur dan Pak Sekda langsung yang memutuskan," kata Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dindikbud Banten Wilayah Lebak, Gugun Nugraha.

Riwayat Pendidikan

Andra Soni, yang lahir di Jakarta pada 12 Agustus 1976, memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam dan mencerminkan semangat untuk terus belajar serta mengembangkan diri.

Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Gandaria 03 Jakarta Selatan pada tahun 1989, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 240 Jakarta pada 1992. Pada tingkat SMA, Andra belajar di SMA 46 Jakarta Selatan dan SMA 10 November 1945 Bandung, lulus pada tahun 1995.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Andra melanjutkan studi tinggi di bidang ekonomi dan manajemen. Pada 2001, ia meraih gelar D3 dari STIE Bhakti Pembangunan Jakarta, sebuah langkah awal yang membantunya memahami lebih dalam dunia bisnis dan ekonomi.

Keinginan untuk terus maju membawanya menempuh pendidikan S1 di bidang Manajemen di STIE Banten, yang ia selesaikan pada tahun 2021.

Tidak berhenti sampai di situ, Andra Soni kembali menekuni pendidikan lebih lanjut dan berhasil meraih gelar S2 di bidang Administrasi Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2023.