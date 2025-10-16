Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |20:41 WIB
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang mencabut status nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga. Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, dicopot usai menampar salah satu siswa yang ketahuan merokok. Dini juga menjalani pemeriksaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.

Pencopotan Dini terjadi setelah adanya aksi mogok massal dari ratusan siswa. Mereka mendesak agar Dini dilengserkan dari jabatannya.

"Iya, sudah dinonaktifkan. Pak Gubernur dan Pak Sekda langsung yang memutuskan," kata Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dindikbud Banten Wilayah Lebak, Gugun Nugraha.

Riwayat Pendidikan

Andra Soni, yang lahir di Jakarta pada 12 Agustus 1976, memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam dan mencerminkan semangat untuk terus belajar serta mengembangkan diri.

Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Gandaria 03 Jakarta Selatan pada tahun 1989, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 240 Jakarta pada 1992. Pada tingkat SMA, Andra belajar di SMA 46 Jakarta Selatan dan SMA 10 November 1945 Bandung, lulus pada tahun 1995.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Andra melanjutkan studi tinggi di bidang ekonomi dan manajemen. Pada 2001, ia meraih gelar D3 dari STIE Bhakti Pembangunan Jakarta, sebuah langkah awal yang membantunya memahami lebih dalam dunia bisnis dan ekonomi.

Keinginan untuk terus maju membawanya menempuh pendidikan S1 di bidang Manajemen di STIE Banten, yang ia selesaikan pada tahun 2021.

Tidak berhenti sampai di situ, Andra Soni kembali menekuni pendidikan lebih lanjut dan berhasil meraih gelar S2 di bidang Administrasi Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2023.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728/roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement