Riwayat Pendidikan Pemenang Nobel 2025 María Corina Machado yang Kontroversial, Tercatat di Yale!

JAKARTA - Nobel Perdamaian 2025 kali ini diberikan kepada seorang wanita. Dia adalah Maria Corina Machado, pemimpin oposisi asal Venezuela. Namun, kemenangan Machado memicu perdebatan di berbagai kalangan.

Wanita berusia 58 tahun itu merupakan seorang insinyur industri sekaligus tokoh oposisi yang hidup dalam persembunyian. Pada tahun 2024, pengadilan Venezuela melarangnya mencalonkan diri sebagai presiden dan menantang kekuasaan Presiden Nicolas Maduro, yang telah memimpin negara itu sejak 2013.

Dalam pernyataannya, Machado mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh rakyat Venezuela, serta menyampaikan apresiasi khusus kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menurutnya turut mendukung perjuangan demokrasi di Venezuela.

