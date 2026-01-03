Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |08:10 WIB
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Diva Azzura, influencer cantik yang lagi diisukan dekat dengan Na Daehoon. Diva Azzura merupakan influencer cantik yang sedang diisukan dekat dengan Na Daehoon.

Kabar kedekatan mereka muncul usai beredar potongan video yang menunjukkan Daehoon dan Diva sedang menghabiskan waktu bersama. Sejak kasus perselingkuhan Jule terbongkar, Daehoon mendapat simpati publik karena kesan sebagai ayah siaga yang mengurus ketiga anaknya. Namun, kini perhatian beralih pada sosok wanita yang sering terlihat bersamanya, yaitu Diva Azzura Vriska.

Dari video yang beredar, tampak Na Daehoon dan Diva bernyanyi bersama. Tak sekadar karaoke, Na Daehoon pun bernyanyi sambil menggenggam tangan Diva. Hingga berita ini tayang, belum ada klarifikasi dari Daehoon maupun Diva mengenai status hubungan mereka. Namun, interaksi hangat yang terekam telah memicu spekulasi bahwa Daehoon telah membuka lembaran baru.

Profil dan Pendidikan Diva Azzura

Nama Lengkap: Diva Azura Vriska
Nama Panggilan: Diva Azzura
Umur: 23 tahun
Profesi: Selebgram, TikToker, dan konten kreator
Akun Instagram: @diva.azzura (470K+ followers)
Akun TikTok: @diva.azzura (700K+ followers)
Pendidikan: Dia diketahui tengah menempuh pendidikan semester enam di salah satu universitas ternama di kawasan Tangerang. Diva mengambil jurusan Branding, bidang studi yang dinilai sangat relevan dengan profesinya sebagai influencer dan kreator konten.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

