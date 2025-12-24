Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |15:04 WIB
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu (Foto: Pemprov Babel)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana yang kini resmi menjadi tersangka kasus ijazah palsu. Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana. Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan rangkaian proses penyidikan tersebut.

“Benar, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari H sebagai saksi terkait laporan dimaksud. Pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan pemeriksaan materi perkara untuk kepentingan proses pembuktian,” ujar Trunoyudo.

Kasus yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, serta penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ijazah yang menjadi objek penyidikan diketahui berasal dari sebuah universitas swasta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah resmi ditutup pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 tertanggal 27 Mei 2024.

Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana

Hellyana lahir di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada 26 Juli 1977. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan pada 1995. Setelah itu, Hellyana melanjutkan studi S1 di Universitas Azzahra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191476/martina-kBgC_large.jpg
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190963/ni_wayan-h6e2_large.jpeg
Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878/ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190859/dito-F6mJ_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dito Ariotedjo, Mantan Menpora yang Resmi Digugat Cerai Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190741/rizki-xPDF_large.jpg
Profil dan Pendidikan Rizki Juniansyah, Lifter Indonesia yang Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/65/3190516/riwayat_pendidikan-VaiP_large.jpg
Riwayat Pendidikan Uya Kuya yang Baru Lulus S2 Hukum, Tesisnya Bahas Penjarahan Rumah Pribadi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement