HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:11 WIB
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan pendidikan Martina Ayu Pratiwi, atlet tersukses peraih medali 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025. Atlet muda asal Gresik, Jawa Timur ini menjadi buah bibir setelah mencatatkan diri sebagai pengumpul medali terbanyak bagi kontingen Indonesia.

Tak hanya berparas menawan, Martina membuktikan ketangguhannya di tiga cabang olahraga (cabor) sekaligus, yakni aquathlon, duathlon, dan triathlon.

Riwayat Pendidikan Martina Ayu Pratiwi 

Di balik prestasi gemilangnya sebagai atlet Indonesia peraih medali terbanyak di SEA Games 2025, Martina Ayu Pratiwi juga menunjukkan komitmen kuat pada dunia pendidikan. Ia lahir di Magetan pada 2004 dan tumbuh sebagai atlet di Kabupaten Gresik. Karier olahraganya bermula dari cabang renang saat masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar, Gresik. Disiplin latihan sejak usia muda menjadi fondasi penting yang membentuk mental dan fisiknya hingga mampu bersaing di level internasional.

Berdasarkan data dari laman PDDikti, Martina tercatat sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ia resmi terdaftar sebagai mahasiswa baru per 14 Agustus 2025 di Program Studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pilihan jurusan tersebut dinilai selaras dengan cita-citanya untuk terus berkontribusi di dunia olahraga, baik sebagai atlet maupun calon pelatih di masa depan.

Medali Terbanyak

Selama 11 hari kompetisi, atlet berusia 21 tahun ini sukses membawa pulang total tujuh medali, dengan rincian lima emas dan dua perak. Pencapaian ini menempatkan Martina sebagai tumpuan baru Indonesia di cabor yang mengandalkan ketahanan fisik ekstrem (endurance), sekaligus memperbaiki catatan sektor putri Indonesia yang sempat gagal meraih emas pada edisi SEA Games 2023 lalu.

Dominasi Martina Ayu dimulai sejak awal kompetisi di kawasan Rayong, Thailand. Ia menjadi motor penggerak saat tim Merah Putih mengawinkan medali emas nomor Aquathlon estafet beregu putra dan putri.


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

