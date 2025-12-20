Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025

JAKARTA - Profil dan pendidikan Ni Wayan Malana, atlet skateboard Bali berparas Eropa yang meraih medali perak di SEA Games 2025. Atlet skateboard muda Indonesia, Ni Wayan Malana Fairbrother, mencuri perhatian pada ajang SEA Games 2025.

Atlet berusia 13 tahun itu memiliki paras khas orang Eropa lengkap dengan rambut pirangnya, namun menyandang nama yang sangat identik dengan budaya Bali, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.

Kemampuannya di atas papan seluncur pun tidak main-main. Malana sukses menyabet medali perak dari nomor street putri setelah mengumpulkan total 125,42 poin dalam tiga kali percobaan. Ia hanya terpaut poin dari atlet tuan rumah Thailand, Chunkao Udomphen, yang meraih emas dengan nilai 160,34.

Meski mulai dikenal publik, belum banyak informasi pribadi mengenai Ni Wayan Malana termasuk mengenai jejak pendidikannya. Gadis yang akrab disapa Malana ini merupakan keturunan Indonesia, Inggris–Australia.

Ia lahir dan besar di Bali, yang dikenal sebagai salah satu pusat berkembangnya komunitas skateboard di Indonesia. Malana mengaku sangat bahagia dengan prestasi yang diraihnya tersebut. Terlebih, ini merupakan pengalaman pertamanya berlaga di ajang multievent se-Asia Tenggara dan ia langsung berhasil menyumbangkan medali bagi Indonesia.

"Saya senang banget bisa mendapatkan medali. Saya bangga banget sama diri sendiri, begitu juga ibu dan bapak saya yang merasa sangat bangga," kata Malana saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.