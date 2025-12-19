Riwayat Pendidikan Dito Ariotedjo, Mantan Menpora yang Resmi Digugat Cerai Istri

JAKARTA - Riwayat pendidikan Dito Ariotedjo, mantan Menpora yang resmi digugat cerai istri. Dito Ariotedjo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), digugat cerai oleh sang istri, Niena Kirana Riskyana. Gugatan cerai didaftarkan secara e-court oleh tim kuasa hukumnya pada 11 Desember 2025.

Rumah tangga Dito menjadi perhatian publik karena menyeret salah satu nama aktris, yakni Davina Karamoy. Rumor Davina Karamoy menjadi wanita simpanan Dito Ariotedjo bermula dari unggahan Niena Kirana, istri sah Dito, yang mengungkap hubungan suaminya dengan sang aktris. Lewat akun Instagram @nienakr, dia pernah membagikan tangkapan layar konten TikTok Davina saat ngegym di Gedung Kemenpora.

Sosok Dito pun terus menjadi sorotan. Banyak masyarakat yang penasaran seperti apa sosoknya, termasuk riwayat pendidikannya. Berikut adalah riwayat pendidikan Dito Ariotedjo.

Dito menempuh pendidikan di SD Tarakanita 2, SMP Al-Izhar, dan SMA Negeri 6, semuanya di Jakarta. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2012. Dito adalah anggota Himpunan Mahasiswa Muslim selama kuliah di UI. Sebagai mahasiswa, ia diangkat sebagai bendahara serikat mahasiswa fakultasnya.

Kasus Perceraian Dito

Dede Rika Nurhasanah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengatakan sidang perdana perceraian keduanya akan digelar pada 24 Desember mendatang.

"Sebenarnya, NKR pernah mengajukan gugatan cerai atas ABN pada Juni 2025. Tapi diputus hakim tidak dapat diterima. Alasannya tidak dapat kami sebutkan di sini," ujar Dede kepada awak media pada 16 Desember 2025.

Dalam lanjutan keterangannya, Dede Rika Nurhasanah enggan menanggapi rumor yang mengatakan perceraian Niena dan Dito dipicu perselingkuhan mantan Menpora itu dengan aktris Davina Karamoy.