Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan dan Karier John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia Baru yang Ternyata Dosen

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |12:42 WIB
Ini Riwayat Pendidikan dan Karier John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia Baru yang Ternyata Dosen
Ini Riwayat Pendidikan dan Karier John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia Baru yang Ternyata Dosen (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTARiwayat pendidikan dan karier John Herdman menarik diulas. Sebab, PSSI telah resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Pengalaman mentereng terdapat dalam perjalanan karier John Herdman sebagai pelatih. Menariknya, John Herdman juga diketahui merupakan seorang pendidik di sebuah universitas di Inggris. Berikut riwayat pendidikan dan karier John Herdman yang dirangkum Okezone.

Perjalanan Karier John Herdman

Awal Karier (1990-an): Memulai karier sebagai dosen ilmu olahraga di University of Northumbria di Inggris sebelum bergabung dengan akademi Sunderland AFC.

Timnas Putri Selandia Baru (2006–2011): Memimpin tim meraih gelar juara Oseania 2010 dan tampil di Piala Dunia Wanita.

Timnas Putri Kanada (2011–2018): Meraih dua medali perunggu Olimpiade (2012 dan 2016) serta membawa Kanada ke peringkat keempat FIFA.

Timnas Putra Kanada (2018–2023): Mencetak sejarah dengan membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian 36 tahun, dan mencatat 17 laga tak terkalahkan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193787/ridwan_dan_atalia-cef9_large.jpg
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement