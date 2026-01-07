Ini Riwayat Pendidikan dan Karier John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia Baru yang Ternyata Dosen

JAKARTA – Riwayat pendidikan dan karier John Herdman menarik diulas. Sebab, PSSI telah resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.

Pengalaman mentereng terdapat dalam perjalanan karier John Herdman sebagai pelatih. Menariknya, John Herdman juga diketahui merupakan seorang pendidik di sebuah universitas di Inggris. Berikut riwayat pendidikan dan karier John Herdman yang dirangkum Okezone.

Perjalanan Karier John Herdman

Awal Karier (1990-an): Memulai karier sebagai dosen ilmu olahraga di University of Northumbria di Inggris sebelum bergabung dengan akademi Sunderland AFC.

Timnas Putri Selandia Baru (2006–2011): Memimpin tim meraih gelar juara Oseania 2010 dan tampil di Piala Dunia Wanita.

Timnas Putri Kanada (2011–2018): Meraih dua medali perunggu Olimpiade (2012 dan 2016) serta membawa Kanada ke peringkat keempat FIFA.

Timnas Putra Kanada (2018–2023): Mencetak sejarah dengan membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian 36 tahun, dan mencatat 17 laga tak terkalahkan.