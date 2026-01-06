Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |10:34 WIB
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3!
Adu Pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, Ternyata Sama-Sama Lulusan S3! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Adu pendidikan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya ternyata sama-sama lulusan S3. Pasangan ini menyita perhatian masyarakat usai Atalia menyerahkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Atalia mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung pada akhir 2025, setelah 29 tahun membangun rumah tangga dan dikaruniai dua anak kandung, Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra, serta satu anak angkat, Arkana Aidan Misbach.

Sebelum rumah tangga diterpa badai, pasangan ini kerap memamerkan kebucinan. Bahkan, banyak yang iri dengan keharmonisan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Keduanya juga memiliki pendidikan yang setara, yakni sama-sama bergelar S3.

Berikut adalah riwayat pendidikan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya:

Riwayat Pendidikan Atalia Praratya

  • SMA Negeri 5 Bandung, lulus 1992
  • Universitas Padjadjaran, Ekonomi, lulus 1996
  • Universitas Katolik Parahyangan, Hubungan Internasional, lulus 1997
  • Universitas Pasundan, Magister Ilmu Komunikasi, lulus 2017
  • Universitas Padjadjaran, Ilmu Komunikasi, lulus 2022

Riwayat Pendidikan Ridwan Kamil

  • SMA Negeri 3 Bandung, lulus 1990
  • Institut Teknologi Bandung (ITB), Teknik Arsitektur, lulus 1995
  • University of California, Desain Urban, lulus 2001
  • Ridwan Kamil juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang Administrasi Publik dari Dong-A University. Ia menerima gelar kehormatan tersebut secara langsung pada 4 November 2019 di Busan, Korea Selatan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

