Riwayat Pendidikan Vidi Aldiano Semasa Hidupnya, Nilainya Mentereng

JAKARTA - Kabar duka datang dari penyanyi, Vidi Aldiano. Pelantun Nuansa Bening ini meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) usai berjuang melawan kanker ginjal.

Kabar duka ini diungkap sahabat sekaligus komposer, Andi Rianto. Ia menyampaikan kabar kepergian sahabat. Tidak hanya istri, keluarga, dan rekan sesama artis. Namun, khalayak pun ikut berduka cita.

Menurut kesaksian para sahabat semasa hidupnya Vidi memiliki sepak terjang yang positif. Perilakunya disebut baik bahkan dari mindset selalu positif. Salah satu yang mengungkapkan adalah Purwacaraka.