Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Davina Karamoy yang Bantah Isu Dugaan Selingkuh dengan Eks Menpora

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:40 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Davina Karamoy yang Bantah Isu Dugaan Selingkuh dengan Eks Menpora
Ini Riwayat Pendidikan Davina Karamoy yang Bantah Isu Dugaan Selingkuh dengan Eks Menpora (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Davina Karamoy yang membantah isu dugaan selingkuh dengan eks Menpora. Aktris muda Davina Karamoy kini tengah menjadi sorotan publik.

Belakangan, nama Davina dikaitkan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Isu tersebut membuat warganet penasaran dengan sosok Davina Karamoy, termasuk latar belakang pendidikannya.

Aktris kelahiran Jakarta, 17 Agustus 2002, ini merupakan lulusan SMA Negeri 5 Depok. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Pancasila, jurusan Ilmu Hukum. Namun, pendidikan tersebut tidak dilanjutkan dan kini berstatus nonaktif.

Menanggapi isu yang beredar, Davina akhirnya angkat bicara. Melalui unggahan terbarunya di akun TikTok @davinakaramoy, ia terlihat membalas sejumlah komentar dari warganet.

Salah satu komentar datang dari akun TikTok anytnom yang menuliskan harapan agar isu perselingkuhan tersebut tidak benar.

“Semoga isu itu ga bener yaa,” tulis akun TikTok anytnom.

Komentar tersebut kemudian dibalas Davina dengan pernyataan tegas. Ia menyebut akan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila isu yang beredar semakin kelewatan. Pernyataan itu menandakan keseriusannya dalam menindak pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/624/3190300/basral-sdEA_large.jpg
Profil dan Pendidikan Basral Graito, Peraih Medali Emas Cabang Skateboard di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190205/niena-yKrz_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086/endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070/polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement