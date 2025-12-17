Ini Riwayat Pendidikan Davina Karamoy yang Bantah Isu Dugaan Selingkuh dengan Eks Menpora

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Davina Karamoy yang membantah isu dugaan selingkuh dengan eks Menpora. Aktris muda Davina Karamoy kini tengah menjadi sorotan publik.

Belakangan, nama Davina dikaitkan dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo. Isu tersebut membuat warganet penasaran dengan sosok Davina Karamoy, termasuk latar belakang pendidikannya.

Aktris kelahiran Jakarta, 17 Agustus 2002, ini merupakan lulusan SMA Negeri 5 Depok. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Pancasila, jurusan Ilmu Hukum. Namun, pendidikan tersebut tidak dilanjutkan dan kini berstatus nonaktif.

Menanggapi isu yang beredar, Davina akhirnya angkat bicara. Melalui unggahan terbarunya di akun TikTok @davinakaramoy, ia terlihat membalas sejumlah komentar dari warganet.

Salah satu komentar datang dari akun TikTok anytnom yang menuliskan harapan agar isu perselingkuhan tersebut tidak benar.

“Semoga isu itu ga bener yaa,” tulis akun TikTok anytnom.

Komentar tersebut kemudian dibalas Davina dengan pernyataan tegas. Ia menyebut akan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila isu yang beredar semakin kelewatan. Pernyataan itu menandakan keseriusannya dalam menindak pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya.