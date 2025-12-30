Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |13:02 WIB
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum (Foto: TNI)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang dimutasi karena proses hukum. Nama Letnan Jenderal Widi Prasetijono masuk dalam daftar perwira tinggi TNI yang mengalami rotasi dan mutasi jabatan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi total 187 perwira tinggi dari tiga matra, terdiri atas 109 pati TNI AD, 36 pati TNI AL, dan 42 pati TNI AU.

Dalam mutasi tersebut, Letjen Widi Prasetijono dipindahkan dari jabatan Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Mutasi ini tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI tertanggal 15 Desember 2025.

Dalam salinan keputusan tersebut, alasan mutasi Widi disebutkan berkaitan dengan “proses hukum”. Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone, jenderal berlatar Kopassus ini diduga terseret kasus penjualan aset Yayasan Kodam IV/Diponegoro saat dirinya menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

Profil dan Riwayat Pendidikan

Widi Prasetijono lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 4 Juni 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993 dan mengawali karier militernya di kecabangan Infanteri Kopassus.

Pada periode 2011–2012, Widi dipercaya menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Saat itu, Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Hubungan profesional keduanya berlanjut ketika Widi ditunjuk menjadi ajudan Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla, yakni pada 2014 hingga 2016.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191476/martina-kBgC_large.jpg
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190963/ni_wayan-h6e2_large.jpeg
Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878/ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement