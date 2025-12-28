Riwayat Pendidikan Ridwan Kamil, yang Ramai Dikaitkan dengan Aura Kasih

JAKARTA – Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, tengah ramai dikaitkan dengan Aura Kasih. Hal tersebut mencuat di tengah gugatan cerai Atalia Praratya kepada mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Ridwan Kamil sebelumnya aktif berkiprah di dunia politik dan memimpin Provinsi Jawa Barat. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang arsitektur dan desain urban.

Berikut rekam jejak pendidikan Ridwan Kamil, dirangkum Okezone, Minggu (28/12/2025).

(Ridwan Kamil Saat Wisuda Eril, putra pertamanya. Foto: Agung Bakti/Okezone)

Pendidikan formal Ridwan Kamil bermula di SDN Banjarsari 3 Bandung. Sekolah dasar ini kini berubah menjadi SD Negeri 113 Banjarsari yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 22, Bandung. Ridwan Kamil menempuh pendidikan di sana dari tahun 1978 hingga 1984.

Setelah lulus sekolah dasar, Kang Emil melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandung. Ia menghabiskan tiga tahun bersekolah di SMP tersebut, dari 1984 hingga 1987.