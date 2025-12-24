Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China

JAKARTA – Kisah aktris cantik Zhao Li Ying, lulusan teknik elektronik yang kini terkenal di drama China. Zhao Li Ying, juga dikenal sebagai Zanilia Zhao, adalah seorang aktris Tiongkok. Ia lahir di Langfang, Hebei, Tiongkok. Zhao tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani dan ia menghabiskan masa kecilnya di desa.

Ia menyelesaikan pendidikan di Langfang School of Electronic Information Engineering, sebuah sekolah teknik elektronika. Latar belakang ini membuat perjalanannya menuju dunia akting terasa semakin unik, mengingat banyak aktris besar biasanya berasal dari sekolah seni atau akademi film.

Karier Zhao Li Ying

Pada tahun 2006, Zhao berpartisipasi dalam Yahoo Search Star Game dan menjadi pemenang terakhir. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Huayi Brothers sebagai bakat baru. Pada tahun 2007, Zhao melakukan debut aktingnya dalam drama keluarga Golden Marriage. Pada tahun 2009, Zhao mengambil peran drama sejarah pertamanya dalam The Firmament of the Pleiades. Serial ini disiarkan di saluran Jepang NHK dan mendapatkan pujian kritis. Zhao menerima penghargaan Aktris Paling Populer di Chinese Creative Short Video Awards.

Pada 2013, Zhao mencapai terobosannya lewat Legend of Lu Zhen. Drama ini menjadi hit di dalam negeri, serta di luar negeri seperti Korea Selatan dan Jepang, yang menyebabkan peningkatan pengakuan Zhao di wilayah tersebut. Ia memenangkan penghargaan Pendatang Baru Favorit di Penghargaan Drama TV China ke-4, penghargaan Aktris TV Paling Populer di Penghargaan LeTV ke-4, serta penghargaan Aktris Baru Favorit untuk wilayah daratan di Penghargaan Pilihan Muda Tudou.

Popularitasnya terus meningkat lewat drama hit seperti Boss & Me dan Journey of Flower. Pada tahun 2017, ia memiliki peran film yang mengesankan dalam Duckweed dan drama Princess Agents. Ia menduduki peringkat ke-4 dalam daftar Forbes China Celebrity 100 pada tahun 2017.

Zhao Li Ying mengumumkan bahwa ia telah menikah dengan aktor Feng Shao Feng pada Oktober 2018. Pada 8 Maret 2019, Zhao Li Ying melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada 23 April 2021, keduanya mengumumkan akhir pernikahan mereka melalui studio masing-masing. Perpisahan tersebut berlangsung secara bersahabat dan mereka berencana mengasuh putra mereka bersama.

Profil Singkat Zhao Li Ying

Nama: 赵丽颖 / Zhao Li Ying

Nama Inggris: Zanilia Zhao

Profesi: Aktris dan penyanyi

Tanggal lahir: 16 Oktober 1987

Tempat lahir: Langfang, Hebei, Tiongkok

Tinggi badan: 165 cm

Tanda bintang: Libra

Zodiak Tiongkok: Kelinci

Golongan darah: A

Keluarga: Putra (lahir 8 Maret 2019) dengan mantan suami Feng Shao Feng, serta seorang adik laki-laki

Agen bakat: Hesong Entertainment

(Kurniasih Miftakhul Jannah)