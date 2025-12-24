Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |17:06 WIB
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China (Foto: AFA Academy)
A
A
A

JAKARTA – Kisah aktris cantik Zhao Li Ying, lulusan teknik elektronik yang kini terkenal di drama China. Zhao Li Ying, juga dikenal sebagai Zanilia Zhao, adalah seorang aktris Tiongkok. Ia lahir di Langfang, Hebei, Tiongkok. Zhao tumbuh dalam keluarga sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani dan ia menghabiskan masa kecilnya di desa.

Ia menyelesaikan pendidikan di Langfang School of Electronic Information Engineering, sebuah sekolah teknik elektronika. Latar belakang ini membuat perjalanannya menuju dunia akting terasa semakin unik, mengingat banyak aktris besar biasanya berasal dari sekolah seni atau akademi film.

Karier Zhao Li Ying

Pada tahun 2006, Zhao berpartisipasi dalam Yahoo Search Star Game dan menjadi pemenang terakhir. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Huayi Brothers sebagai bakat baru. Pada tahun 2007, Zhao melakukan debut aktingnya dalam drama keluarga Golden Marriage. Pada tahun 2009, Zhao mengambil peran drama sejarah pertamanya dalam The Firmament of the Pleiades. Serial ini disiarkan di saluran Jepang NHK dan mendapatkan pujian kritis. Zhao menerima penghargaan Aktris Paling Populer di Chinese Creative Short Video Awards.

Pada 2013, Zhao mencapai terobosannya lewat Legend of Lu Zhen. Drama ini menjadi hit di dalam negeri, serta di luar negeri seperti Korea Selatan dan Jepang, yang menyebabkan peningkatan pengakuan Zhao di wilayah tersebut. Ia memenangkan penghargaan Pendatang Baru Favorit di Penghargaan Drama TV China ke-4, penghargaan Aktris TV Paling Populer di Penghargaan LeTV ke-4, serta penghargaan Aktris Baru Favorit untuk wilayah daratan di Penghargaan Pilihan Muda Tudou.

Popularitasnya terus meningkat lewat drama hit seperti Boss & Me dan Journey of Flower. Pada tahun 2017, ia memiliki peran film yang mengesankan dalam Duckweed dan drama Princess Agents. Ia menduduki peringkat ke-4 dalam daftar Forbes China Celebrity 100 pada tahun 2017.

Zhao Li Ying mengumumkan bahwa ia telah menikah dengan aktor Feng Shao Feng pada Oktober 2018. Pada 8 Maret 2019, Zhao Li Ying melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada 23 April 2021, keduanya mengumumkan akhir pernikahan mereka melalui studio masing-masing. Perpisahan tersebut berlangsung secara bersahabat dan mereka berencana mengasuh putra mereka bersama.

Profil Singkat Zhao Li Ying

Nama: 赵丽颖 / Zhao Li Ying
Nama Inggris: Zanilia Zhao
Profesi: Aktris dan penyanyi
Tanggal lahir: 16 Oktober 1987
Tempat lahir: Langfang, Hebei, Tiongkok
Tinggi badan: 165 cm
Tanda bintang: Libra
Zodiak Tiongkok: Kelinci
Golongan darah: A
Keluarga: Putra (lahir 8 Maret 2019) dengan mantan suami Feng Shao Feng, serta seorang adik laki-laki
Agen bakat: Hesong Entertainment

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191476/martina-kBgC_large.jpg
Profil dan Pendidikan Martina Ayu Pratiwi, Atlet Tersukses Peraih 5 Emas dan 2 Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/65/3190963/ni_wayan-h6e2_large.jpeg
Profil dan Pendidikan Ni Wayan Malana, Atlet Skateboard Bali Berparas Eropa yang Raih Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878/ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190859/dito-F6mJ_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dito Ariotedjo, Mantan Menpora yang Resmi Digugat Cerai Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190741/rizki-xPDF_large.jpg
Profil dan Pendidikan Rizki Juniansyah, Lifter Indonesia yang Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement