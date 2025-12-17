Riwayat Pendidikan Uya Kuya yang Baru Lulus S2 Hukum, Tesisnya Bahas Penjarahan Rumah Pribadi

Riwayat Pendidikan Uya Kuya yang Baru Lulus S2 Hukum, Tesisnya Bahas Penjarahan Rumah Pribadi (Foto: Unissula)

JAKARTA - Riwayat pendidikan Uya Kuya yang baru lulus S2 Hukum, tesisnya bahas penjarahan rumah pribadi. Surya Utama atau yang akrab disapa Uya Kuya resmi meraih gelar Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Uya Kuya, merupakan salah satu dari 431 lulusan FH Unissula, yang dilepas oleh Dekan FH Unissula Prof Dr Jawade Hafidz SH MH, dalam acara Pelepasan Sarjana (S1), Magister (S2) Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor (S3) Ilmu Hukum, dari FH Unissula. Sedangkan Uya Kuya menjalani prosesi wisuda dari Universitas, oleh Rektor Unissula dalam rapat senat terbuka.

Kepada wartawan, Uya Kuya menyampaikan rasa syukur karena akhirnya dinyatakan lulus dari Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unissula dengan capaian akademik membanggakan, yaitu IPK 3,72.

Dalam proses penyusunan tesis, Uya Kuya menjelaskan bahwa topik penelitiannya sempat mengalami perubahan. Pengalaman pribadi ketika dirinya pernah menjadi korban penyebaran kabar bohong mendorongnya untuk mengubah judul tesis agar lebih relevan dengan apa yang ia alami.

Tesis tersebut akhirnya diberi judul: “Analisis Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media Berbasis Keadilan Pancasila”.