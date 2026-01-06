Cerita Mahasiswi Prodi Sains Komunikasi MNC University Terlibat dalam Produksi Film Layar Lebar Timur

JAKARTA — Mahasiswi Program Studi Sains Komunikasi MNC University, Navarra Cahya Kirani, membagikan pengalaman profesional berharga setelah terlibat langsung dalam produksi film layar lebar berjudul Timur yang disutradarai oleh aktor ternama Indonesia, Iko Uwais. Keterlibatan tersebut menjadi pencapaian membanggakan sekaligus bukti nyata keterhubungan dunia pendidikan dengan industri kreatif nasional.

Partisipasi Navarra dalam produksi film Timur bermula dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dijalaninya saat masih menempuh pendidikan di SMK Negeri 65 Jakarta. Melalui kesempatan tersebut, Navarra bergabung dengan IQ Creative, sebuah tim profesional yang bergerak di bidang casting department.

Dalam proses produksi film Timur, Navarra tidak hanya berperan sebagai peserta PKL, melainkan dipercaya menjadi bagian dari kru profesional dengan posisi Talent Coordinator (Talco). Ia terlibat sejak tahap praproduksi yang berlangsung pada September 2024 di Jakarta, hingga tahap produksi yang dilaksanakan selama tiga bulan, yakni pada Oktober hingga Desember 2024.

Produksi film Timur mengambil lokasi utama di Kawasan Latihan Pertempuran Hutan Kopassus, Situ Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi alam yang dingin dan lembap menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh kru, termasuk Navarra, yang harus beradaptasi dengan lingkungan kerja lapangan yang jauh berbeda dari Jakarta.

Sebagai Talent Coordinator, Navarra bertanggung jawab dalam mengoordinasikan para extras atau background actors selama proses pengambilan gambar. Tugas tersebut meliputi pendataan kehadiran, pengaturan alur konsumsi, wardrobe, dan makeup, hingga memastikan kesiapan extras di lokasi shooting. Jadwal kerja yang padat dan disiplin tinggi menjadi bagian dari dinamika produksi film laga, di mana kru harus sudah berada di lokasi sejak pukul 05.00 WIB dan kerap menjalani proses shooting dari pagi hingga malam hari.