HOME EDUKASI KAMPUS

Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:53 WIB
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan industri melalui kegiatan Company Visit ke McDonald’s (McD) yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Pendidikan Matematika dengan tujuan memberikan pemahaman langsung mengenai praktik bisnis, manajemen operasional, serta standar kerja di industri food and beverage berskala global.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai sejarah perkembangan McDonald’s, sistem operasional restoran, strategi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, hingga penerapan standar kualitas dan pelayanan yang diterapkan secara internasional. Selain itu, mahasiswa juga diajak memahami bagaimana McDonald’s menjaga konsistensi merek sekaligus beradaptasi dengan perkembangan tren dan kebutuhan konsumen.

Perwakilan McDonald’s menyampaikan bahwa kegiatan company visit memiliki peran penting dalam memberikan gambaran nyata tentang dinamika dunia kerja dan tantangan industri kepada mahasiswa. Melalui interaksi langsung dengan praktisi, mahasiswa diharapkan dapat memiliki perspektif yang lebih realistis mengenai tuntutan profesional di sektor industri.

Sementara itu, pihak MNC University menilai kegiatan ini sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual yang melengkapi proses perkuliahan di kelas. Melalui company visit, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga melihat secara langsung penerapan konsep manajemen, akuntansi, dan pelayanan dalam lingkungan kerja nyata.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
