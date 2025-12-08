HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Keuangan MNC University menggelar workshop bertajuk “Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking” pada Rabu (3/12) di Lobby Lantai 1 MNC University.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Langkah Inovasi Indonesia dan menghadirkan dua narasumber yang memberikan pembekalan langsung mengenai pengembangan diri, pola pikir bisnis modern, serta strategi membangun inovasi.

Pada sesi pertama, Entrepreneur Imawati Harun Ruhyana menjelaskan bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan fondasi penting bagi calon entrepreneur. Menurutnya, fase awal membangun usaha adalah tahap paling tidak stabil sehingga kemampuan mengendalikan diri, menjaga relasi, serta memiliki visi jangka panjang sangat menentukan keberlanjutan bisnis.

“Keluar dari zona nyaman adalah bagian penting dari perkembangan diri seorang calon entrepreneur. Mulailah dari langkah kecil, fokus pada hal yang dapat dikontrol, terima ketidaksempurnaan, dan biasakan rutinitas disiplin,” ujar Imawati.

Ia juga menekankan pentingnya mindfulness, komunikasi yang jelas, dan kemampuan pause before reacting agar pengambilan keputusan lebih rasional serta tidak terpengaruh ledakan emosi.